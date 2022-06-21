Семьи пропавших с платформ "Черноморнефтегаза" после удара Украины получат по 6,5 млн руб.

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Поиски пропавших с буровых платформ ГУП "Черноморнефтегаз", по которым Украиной был нанесен удар, пока не дали результата, семьи получат компенсации, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"К сожалению, поиски пока не принесли результата, семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы, будем продолжать поиски", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Аксенов добавил, что с целью оказания помощи родственникам и близким пострадавших принято решение о внесении изменений в положение о компенсационных выплатах работникам "Черноморнефтегаза" для возможности выплат родственникам пропавших без вести.

"Таким образом, компенсация в размере 6,5 млн рублей будет выплачена семьям пропавших без вести. В свою очередь, пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы 1, будет выплачено по 3 млн рублей", - уточнил глава Крыма.

Кроме того, договор "Черноморнефтегаза" гарантирует компенсацию затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях, на оздоровление детей летом, ежегодную материальную помощь семье на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательном учебном заведении.

Помимо этого, довузовская подготовка и целевое обучение в профильных вузах РФ нефтегазовой отрасли в очной форме и целевое обучение по программам среднего профессионального образования в очной форме для дальнейшего поступления в профессиональные организации в России будут финансироваться за счет бюджетных ассигнований.

Удар по платформам "Черноморнефтегаза"

Как сообщалось, утром 20 июня был нанесен ракетный удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" на Одесском газовом месторождении в Черном море. Ведется спасательная операция. Начавшийся после атаки на одной из платформ - "БК-1" - пожар не стихает и подошел к скважине.

В момент удара на платформах находились 109 человек. Ведутся поиски семи рабочих. Трое госпитализированы. Добыча приостановлена. Возбуждено уголовное дело.

По данным Минобороны, платформы подверглись ударам противокорабельных ракет и беспилотника "Байрактар ТБ-2", создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря. В ответ на это российские военные уничтожили крылатыми ракетами ангары с "Байрактарами" в районе Одессы.

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.