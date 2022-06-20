СКР возбудил дело об обстреле платформы "Черноморнефтегаз"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинской стороной платформы "Черноморнефтегаз" в Чёрном море.

"В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями вооруженных формирований Украины платформы газодобывающей вышки, расположенной в акватории Черного моря", - сообщает ведомство.

В СК не уточнили по какой статье возбуждено дело.

По данным следствия, "военнослужащие ВСУ произвели прицельный обстрел из вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, платформы газодобывающей вышки государственного унитарного предприятия республики Крым "Черноморнефтегаз" Одесского месторождения, расположенной в акватории Черного моря".

Как уточнили в СК, в результате на платформе произошло возгорание, двое сотрудников получили ранения, а семеро пропали без вести.

"В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению", - заявили в СК РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что утром в понедельник украинские военные нанесли удар по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза" на Одесском газовом месторождении.

С платформ были эвакуированы 94 человека. В момент удара на платформах находились 109 человек.

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.