Что произошло за день: вторник, 21 июня

Ответ РФ на удар по добывающим платформам в Черном море, блокировка The Telegraph в России, закон о запрете на разработку недр РФ для иностранных компаний

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ ответили ударом по аэродрому под Одессой на обстрел платформ в Черном море. На аэродроме "Школьный" были уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар-ТБ2", на острове Кубанский - два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М777. Кроме того, Минобороны РФ сообщило об отражении атаки украинских войск на остров Змеиный 20 июня.



- Золото может стать объектом новых антироссийских санкций Евросоюза, пишет Reuters со ссылкой на свои источники. Хотя новый пакет санкций пока не готовится, работа по определению секторов, которые могут подпасть под ограничения, продолжается. Обсуждение возможно на саммите лидеров ЕС, который намечен на 23-24 июня.



- Семьи пропавших с платформ "Черноморнефтегаза" после удара Украины получат по 6,5 млн руб. Судьба семи человек пока так и не была установлена. Пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы 1, будет выплачено по 3 млн рублей.

- В России заблокировали сайт британского издания The Telegraph. По данным сервиса Роскомнадзора, по требованию Генпрокуратуры была заблокировала страница со статьей о действиях России на территории Украины. Так как сайт использует сетевой протокол https, это привело к недоступности всего сайта.

- ЦБ РФ не поддерживает изменение механизма раскрытия эскроу-счетов. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил передавать деньги дольщиков застройщикам с момента получения итогового заключения органов госстройнадзора. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что граждане должны либо получать квартиры, либо сохранять деньги, президент РФ Владимир Путин призвал к ней прислушаться.



- Рубль завершил торги на семилетних максимумах к доллару и евро. Курс доллара США составил 53,78 руб. в 19:00, что на 1,86 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро опустился ниже 57 руб. впервые с 28 мая 2015 года.

- Госдума приняла закон о запрете на разработку недр РФ для иностранных компаний. Для продолжения работы они должны будут создать юридические лица в РФ и передать им права пользования участками недр; на это отводится 90 дней.

- Минфин предложил повысить НДПИ для "Газпрома" на сентябрь-ноябрь на фоне ситуации на европейских рынках. Сумма изъятий может составить 416 млрд рублей, следует из документа, с которым ознакомился "Интерфакс".

- РФ внесла в список террористов одного из лидеров запрещенного "Правого сектора" - Андрея Тарасенко.

- В Москве начали выдавать автомобильные номера с новым кодом региона - 977.