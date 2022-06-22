Глава Минтруда заявил о 700 тыс. число зарегистрированных безработных в РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министр труда РФ Антон Котяков сообщил о росте до 700 тысяч числа официально зарегистрированных безработных.

"В июне напряжение на рынке труда начинает постепенно расти, количество граждан, состоящих на учете в центрах занятости подошло к 700 тысячам человек", - сказал Котяков в среду в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

"В целом весной в центрах занятости на учете состояло 660-680 тысяч человек, при этом количество вакансий постоянно увеличивалось", - добавил министр.

Ранее он связал постепенный рост напряжения на рынке труда, в том числе, с уходом ряда иностранных компаний с российского рынка.

В свою очередь в пресс-службе Минтруда сообщали, что в текущем году для сохранения стабильности на рынке труда приняты дополнительные меры господдержки, в том числе по организации временных работ для 500 тыс. граждан, по переобучению, которое могут пройти 250 тыс. работников промышленных предприятий и еще 345 тыс. граждан в рамках проекта "Демография".



Помимо этого, для человека, ищущего работу, есть возможность в этот период пойти на оплачиваемые общественные работы, и получать доход к пособию по безработице, сказали в министерстве. Таким видом деятельности планируется охватить 300 тыс. человек, уточнили в пресс-службе.

Там также сказали, что всего на меры поддержки для сохранения стабильности на рынке труда в РФ предусмотрено свыше 90 млрд рублей.