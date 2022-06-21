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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:06

Глава Минтруда РФ заявил о росте безработицы в стране

Глава Минтруда РФ заявил о росте безработицы в стране
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил об увеличении числа безработных, встающих на учет в центрах занятости.

Об этом Котяков сказал на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

По его словам, данная ситуация наблюдается с июня, до этого периода число безработных находилось "в коридоре 660-680 тыс".

"В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает нарастать", - добавил он.

Котяков связал эту ситуацию, в том числе, с уходом ряда иностранных компаний с российского рынка.

По словам министра, правительством принимаются меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации на рынке труда, что дало уже определенные результаты, но "давление на предпринимательское сообщество продолжается".

"Мы видим, что сейчас происходит два варианта выхода компаний с иностранным участием. В первом случае это - смена собственника, (...), в этом случае мы со стороны центров занятости и субъектов РФ помогаем новому собственнику сохранить коллектив, помогаем построить технологические цепочки, с переобучением. Но есть и примеры, когда компании прекращают свою деятельность, в этом случае, конечно, мы больше нацелены на работу конкретно с каждым гражданином", - подчеркнул он.

Минтруд Антон Котяков
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