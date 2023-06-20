Минпромторг РФ передумал регулировать работу маркетплейсов

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Участники рынка маркетплейсов смогли найти компромисс, пока нет необходимости вводить регулирование в этом секторе, заявил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, такая мера, как регулирование рынка маркетплейсов, "действительно, обсуждалась".

"Мы говорили о том, что регулирование может быть введено, если между двумя сторонами - теми, кто поставляет свою продукцию на маркетплейсы и реализует ее там, и самими маркетплейсами - не будет найден баланс. <...> Если потребуется, государство своими правами и возможностями регулятора воспользуется. Но пока это преждевременно. Баланс найден самими участниками рынка", - подчеркнул он.

В конце 2021 года Минпромторг сообщал о разработке стандартов взаимодействия маркетплейсов с поставщиками. Тогда в министерстве заявляли, что после обсуждения подходов по урегулированию спорных вопросов в этой сфере было принято решение о саморегулировании маркетплейсов с помощью этих стандартов.

В 2023 году СМИ писали, что Минпромторг может вернуться к идее регулирования сектора из-за роста жалоб на них. То, что возврата к этому вопросу нельзя исключать, подтверждал и Евтухов, уточняя, что этот вопрос будет зависеть от ситуации на рынке.

"Так как участники рынка маркетплейсов договорились о подписании кодекса добросовестных практик, создали рабочую группу с участием всех вовлеченных ведомств, чтобы государство и все экспертное и бизнес-сообщество могли наблюдать за тем, как исполняются взятые на себя добровольные обязательства, нет необходимости вводить какое-то нормативно-правовое регулирование. Мы видим, что ситуация нормальная, все удовлетворены такой работой и всегда, по всем спорным ситуациям находятся компромиссы", - сказал Евтухов.