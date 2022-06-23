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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Жителя Карелии обвинили в избиении полицейского стулом

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Карелии расследуют уголовное дело о нападении посетителя кафе на сотрудника полиции при исполнении, сообщает в четверг пресс-служба республиканского управления СКР.

По данным следствия, в кафе города Олонец 38-летний мужчина, будучи нетрезвым, в ответ на законные требования полицейского покинуть заведение ударил сотрудника МВД стулом по голове.

Дебоширу предъявлено обвинение по ч.1 ст.318 УК (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), говорится в сообщении.

Карелия СКР МВД
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