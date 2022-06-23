В РФ из Украины, ДНР и ЛНР за сутки эвакуированы свыше 22,3 тыс. человек

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В течение минувших суток на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик, украинских населенных пунктов вывезены более 22,3 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в четверг.

"За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 тысячи 380 человек, в том числе три тысячи 615 детей. А всего с начала специальной военной операции - два миллиона 48 тысяч 928 человек, из которых 325 тысяч 435 - дети", - сказал Мизинцев.

Он сообщил, что в российской базе данных на сегодняшний день содержатся 2 млн 758 тыс. 537 обращений из 2 тыс. 139 населенных пунктов Украины с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки поступило 43 таких обращения на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты России и различные общественные организации, сказал Мизинцев.

Он также сообщил, что отряды разминирования Вооруженных сил РФ и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов (ВОП). Обнаружено и обезврежено 31 тыс. 158 ВОП, в том числе за сутки - 1 тыс. 431, сказал Мизинцев.

Говоря о гуманитарной помощи, он сообщил, что, начиная с 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину доставлено 35 055,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 205 гуманитарных акций.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля.