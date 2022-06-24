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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Вулкан Чикурачки на Северных Курилах выбросил пепел на высоту до 4,5 км

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Вулкан Чикурачки на курильском острове Парамушир (северные Курилы Сахалинской области) активизировался - днем в пятницу на нем зарегистрирован пепловый выброс на высоту до 4,5 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Шлейф распространился в юго-восточном направлении. В городе Северо-Курильск (о. Парамушир) пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении.

Чикурачки - действующий вулкан, расположен в 60 км к югу от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с вершинным кратером. Высота 1816 м (высочайшая точка Парамушира). Расположен на северной оконечности хребта Карпинского. Чикурачки - один из наиболее активных вулканов Курильских островов. Наиболее сильные извержения Чикурачки происходили в 1853 и 1986 годах. Последний раз парогазовые выбросы с пеплом на исполине регистрировались летом 2016 года.

Чикурачки Курилы
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