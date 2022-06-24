Два человека погибли в автоаварии в центре Москвы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Автомобиль врезался в жилой дом на Зубовском бульваре в Москве, два человека погибло, шесть пострадало, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Рано утром водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и влетел в стену жилого дома на Зубовском бульваре в центре Москвы. В результате аварии автомобиль загорелся. По предварительной информации пострадало 8 человек, в том числе 2 человека погибло, 6 госпитализированы", - говорится в сообщении.

Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения.

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры добавили, что из-за происшествия затруднено движение по улице Пречистенке.

"Движение по Пречистенке затруднено. Заняты 1 и 2 полосы движения на внутренней стороне Садового кольца", - говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.