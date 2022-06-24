МВД РФ отстранили от участия в нескольких антинаркотических организациях Евросоюза

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Представители МВД РФ исключены из участия в работе некоторых консультативных площадок стран Евросоюза, сообщил первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

"Что же касается Евросоюза и США, можно сказать о полном прекращении взаимодействия и исключении России из участия в работе некоторых консультативных площадок - Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (ЕЦМНН), Группы Совета Европы по международному сотрудничеству в области наркотиков и зависимостей - Группы "Помпиду"", - сказал Смуров на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

При этом замначальника управления сообщил, что антинаркотическое взаимодействие осуществляется, в основном, с компетентными органами государств Центральной Азии, а также со странами-партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Данные рабочие контакты не претерпели изменений, но и более того существенно активизировались в последние годы", - подчеркнул Смуров.

Представитель МВД рассказал о проведенной в мае текущего года субрегиональной антинаркотической операции "Канал-Второй барьер" под эгидой ОДКБ. В операции приняли участие сотрудники органов внутренних дел и безопасности, антинаркотических, пограничных и таможенных служб государств Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также наблюдатели ряда международных организаций.

"В результате за период операции изъято около 350 кг наркотических средств, выявлено 892 наркопреступления, из них 151 совершенных в групповых формах. Ликвидированы 7 подпольных нарколабораторий. Задержано 69 лиц, находящихся в розыске. Установлено 469 интернет-сайтов, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации о наркотиках", - сказал Смуров.