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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Двое уроженцев Чечни получили по 15 лет колонии за нападение на военнослужащих в 1999 году

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор по делу о нападении на военнослужащих в отношении двух уроженцев Чечни, сообщает пресс-служба суда в субботу.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Идалова Асланбека Зайнидиновича и Идалова Саламбека Зайндиновича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ. Они признаны виновными и им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы каждому в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в октябре 1999 года на северной окраине станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики подсудимые, действуя в составе вооруженной банды, напали на военнослужащих, которые выполняли боевую задачу, обеспечивая общественную безопасность на территории СКФО.

Отмечается, что боевики были вооружены взрывными устройствами, гранатометами, различными ими видами огнестрельного оружия и боеприпасами.

"В результате нападения и обстрела, произведенного подсудимыми, а также иными членами банды 34 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести. Подсудимые лично произвели неоднократные выстрелы из имевшихся у каждого из них автоматов в военнослужащих", - говорится в сообщении.

Оба осужденных свою вину в суде не признали, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, добавили в ведомстве.

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