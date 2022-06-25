Что произошло за день: суббота, 25 июня

Встреча Путина и Лукашенко, вывод мирных жителей из подвалов "Азота" в Северодонецке, самый жаркий день лета в Москве

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с Александром Лукашенко. Президент РФ заявил о решении передать Белоруссии комплексы "Искандер-М". Он также предложил дооборудовать в России находящиеся на вооружении белорусской армии самолеты Су-25. Лукашенко выразил мнение, что две страны должны быть "готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия" для защиты своих территорий, а также попросил о помощи в переоборудовании белорусских самолетов под ядерные боезаряды.

- Рамзан Кадыров сообщил о выводе всех мирных жителей из подвалов "Азота" в Северодонецке. Глава Чечни заявил, что "в ближайшее время наши бойцы примутся за освобождение... города Лисичанска".

- Президент США подписал закон об ужесточении контроля за стрелковым оружием в США. В частности, закон обязывает усилить проверки биографических данных у покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года и требует регистрации торговцев оружием в федеральном реестре.

- Полиция расценивает нападение в ночном клубе Осло как теракт. Задержанный - подданный Норвегии иранского происхождения. Нападение, приведшее к гибели двух человек, произошло возле бара, популярного у ЛГБТ-сообщества. Полицейская служба безопасности Норвегии установила максимальный уровень террористической опасности.

- Двое уроженцев Чечни получили по 15 лет колонии за нападение на военнослужащих в 1999 году. Согласно материалам дела, тогда на северной окраине станицы Червленной Шелковского района Чечни подсудимые в составе вооруженной банды напали на военнослужащих. Ранения получили 34 человека. Асланбек и Саламбек Идаловы вину в суде не признали.

- Суббота стала самым жарким днем в Москве с начала лета. К 14:00 воздух прогрелся до 27,8 градуса.