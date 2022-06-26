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Отель с яхтенным портом планируют построить на берегу Байкала

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" за счет включения новых земельных участков и части акватории озера Байкал.

"Границы территории опережающего развития "Бурятия" будут расширены за счет включения новых земельных участков и части акватории озера Байкал. Также будет расширен перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется особый правовой режим", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте правительства.

Уточняется, что решение позволит реализовать в Бурятии новые инвестиционные проекты.

В их числе - создание туристического кластера на территории муниципального образования "Выдринское", которое находится в центральной экологической зоне озера Байкал.

В рамках проекта к 2024 году запланировано строительство отеля на 200 номеров, ресторана, зоны спа и бассейна, яхтенного порта, пункта проката и благоустроенного пляжа.

В правительстве рассчитывают, что реализация проекта будет способствовать развитию туризма в Бурятии, позволит создать около 250 новых рабочих мест и привлечь в регион почти 1,4 млрд рублей частных инвестиций.

"В городе Гусиноозёрске, земельные участки в котором также включены в обновленные границы ТОР, к 2023 году запланировано строительство круглогодичного тепличного комплекса площадью 10,5 га. Здесь будут выращивать более 10 тыс. т овощей в год, - отмечается в сообщении. - Реализация этого проекта позволит повысить качество и доступность продуктов для местного населения, создать 170 новых рабочих мест и привлечь в регион более 2,3 млрд рублей частных инвестиций".

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 22 территории опережающего развития. Количество резидентов - 586, объем инвестиций по соглашениям - более 4,6 трлн рублей.

Байкал Бурятия Михаил Мишустин
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