Регионы получат субсидии на создание инфраструктуры яхтенного туризма

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В 2024 году регионы смогут получить субсидии на строительство или реконструкцию портов и припортовой инфраструктуры для развития яхтенного и круизного туризма, соответствующие изменения внесены в государственную программу "Развитие туризма".

Как следует из документа, который есть в распоряжении "Интерфакса", финансирование, в частности, может быть направлено на разработку проектной документации, строительство марин, на работы по дноуглублению, а также на создание припортовой инфраструктуры, в том числе подъездных дорог.

"Конкурсный отбор проектов, на реализацию которых будет предоставлено субсидирование, проведет Минстрой. Это же министерство определит размер господдержки", - говорится в документе.

В нем уточняется, что марина или яхтенный порт представляет собой многофункциональный комплекс, включающий защищенную от неблагоприятных погодных условий акваторию с причалами и береговой территорией, а также гостиницы, заправочные комплексы, магазины и другие объекты. Также в состав марины входят здания сервисной и ремонтной базы.

Создание сети портов - одна из задач концепции развития яхтенного туризма на период до 2030, которая была утверждена правительством в октябре 2021 года.