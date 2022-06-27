В Думе исключили принятие закона о службе по контракту для выпускников школ

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Законопроект, допускающий службу по контракту для выпускников школ, в ближайшее время рассматриваться в Думе не будет, сообщила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Отличная новость с сегодняшнего Совета Думы для всех матерей и отцов, кто поддержал мою позицию против закона о призыве по контракту выпускников школ. В повестке дня на эту сессию закона нет. И, со слов Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, в обозримом будущем не будет", - написала Останина в телеграмм-канале.

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, позволяющие юношам, получившим среднее общее образование, заключать контракты на военную службу сразу, а не после трех месяцев срочной службы, как в настоящее время.

Согласно законодательной базе палаты парламента РФ, одна из поправок указывает, что граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее общее образование и поступающие на военную службу в Вооружённые силы РФ, войска Национальной гвардии РФ могут служить по контракту.

Вместе с тем председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил законодательно запретить отправлять на вооруженные конфликты солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев. Таким образом, после принятия законопроекта лиц, заключивших контракт, смогут отправлять на вооруженные конфликты только после четырех месяцев службы.

Ещё одна поправка предусматривает, что с гражданами РФ, проходившими военную службу по контракту, являющимися высококвалифицированными специалистами и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может быть заключён новый контракт о прохождении военной службы в Службе внешней разведки РФ в порядке, определяемом руководителем СВР либо если указанные граждане имеют воинские звания высших офицеров.