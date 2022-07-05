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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

В России более 89 тысяч новых призывников уже направлены к месту службы

В России более 89 тысяч новых призывников уже направлены к месту службы
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Более 89 тысяч призывников весенней кампании уже направлены к местам прохождения службы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Призывные мероприятия проводятся военными комиссариатами в плановом порядке. Воинские команды формируются своевременно, срывов отправок новобранцев нет", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По его словам, установленное задание на призыв будет выполнено до 15 июля в полном объёме. Министр также сообщил, что отслужившие срочники в положенный срок возвращаются к местам проживания.

Ранее во вторник Шойгу заявил, что призывники не направляются в зону проведения специальной военной операции.

29 марта Шойгу сообщал, что на военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских граждан, это меньше, чем было в прошлом году.

Минобороны РФ Сергей Шойгу
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