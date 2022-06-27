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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Что произошло за день: понедельник, 27 июня

Леонид Федун уходит из "ЛУКОЙЛа", Минфин опровергает наступление дефолта, Путин принимает приглашение на саммит G20

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минфин опроверг наступление дефолта в России. В ведомстве отметили, что инвесторы не получили платежи по двум выпускам суверенных евробондов РФ из-за действий третьих лиц. В Кремле заявили, что утверждения о дефолте "абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен".

- Страны G7 планируют расширить санкции против оборонного сектора России. Кроме того, члены "семерки" настроены добиться сокращения доходов России, в том числе и от продажи золота. Также в G7 подумают о передаче Украине средств от пошлин на российские товары. При этом у G7 нет согласия по вопросу ограничения цен на нефть РФ.

- Леонид Федун покидает пост вице-президента "ЛУКОЙЛа". В заявлении компании поясняется, что решение принято в связи с достижением им пенсионного возраста и семейными обстоятельствами. Федун заверил, что уход из "ЛУКОЙЛа" не повлияет на "Спартак".

- Путин принял приглашение на саммит G20. В Кремле надеются, что мероприятие в Индонезии пройдет в очном формате.

- Владелец "Соллерс Авто" Вадим Швецов продал автоконцерн топ-менеджерам группы. Российская автомобилестроительная группа после смены акционера продолжит деятельность в прежней структуре активов.

- Осужденная россиянка Сапега подала прошение о помиловании. Прошение на имя белорусского президента Александра Лукашенко передано администрации колонии.

- Руководство Литвы договорилось с ЕК об основных принципах транзита РФ в Калининград. При этом советник президента Литвы не стал комментировать конкретные принципы и положения.

- Ашот Хачатурянц покидает пост президента Российской премьер-лиги. Президент ФНЛ Александр Алаев возглавит РПЛ в качестве исполняющего обязанности президента организации.

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