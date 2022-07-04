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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

"Черноморнефтегаз" работает штатно, несмотря на обстрел со стороны Украины в июне

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ГУП "Черноморнефтегаз" (Симферополь) работает штатно в настоящее время, проблем с газом в Крыму нет, заявила компания в понедельник.

"В настоящее время "Черноморнефтегаз" работает в штатном режиме. Работа газотранспортной системы и обеспечение потребителей природным газом осуществляется бесперебойно. Полуостров Крым обеспечен газом, закачка газа в подземное хранилище происходит в рамках установленного плана, что позволит удовлетворить потребность Крымского полуострова в природном газе в полном объеме", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, утром 20 июня был нанесен ракетный удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" на Одесском газовом месторождении в Черном море. Добыча была приостановлена. По данным Минобороны, платформы подверглись ударам противокорабельных ракет и беспилотника "Байрактар ТБ-2".

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.

Черноморнефтегаз Крым Украина Черное море
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