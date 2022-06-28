Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 6 июля

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Росавиация в 21-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 6 июля.

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.