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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:07

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 6 июля

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Росавиация в 21-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 6 июля.

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.

Росавиация
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