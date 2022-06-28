Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Закрытые южные аэропорты получат за март-апрель 43% выделяемых РФ субсидий

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Росавиация подвела итоги отбора получателей субсидий среди 11 аэропортов юга и центральной части РФ, которые закрыты с 24 февраля из-за событий на Украине.

По итогам отбора всем аэропортам будет выделено 1,285 млрд руб., следует из опубликованного Росавиацией протокола. Средства пойдут на возмещение операционных расходов за март-апрель, уточнил "Интерфаксу" представитель ведомства.

В рамках проведенного отбора распределялись фактически выделенные Росавиации 1,5 млрд руб. При этом всего на эти цели по решению правительства будет направлено более 3 млрд руб. Таким образом, было распределено около 43% от всей предполагаемой поддержки.

Самую крупную сумму получит аэропорт Симферополя (436 млн руб.), на втором месте - аэропорт Ростова (297 млн руб.), на третьем - Краснодара (259 млн руб.), следует из протокола.

"Государственная поддержка направлена на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов, в первую очередь, на оплату труда персонала. Выплаты субсидии будут осуществлены в июле 2022 года", - говорится в сообщении Росавиации.

Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд назначил Илье Яшину 15 суток ареста за неповиновение полиции

Дума разрешила таможенникам останавливать грузовики без привлечения ГИБДД

Дума разрешила таможенникам останавливать грузовики без привлечения ГИБДД

В Совете по правам человека сообщили о взломе своего сайта

Сервис Airbnb оштрафован на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Бизнесмен Михальченко получил 20 лет за хищения при строительстве резиденции Путина

Бизнесмен Михальченко получил 20 лет за хищения при строительстве резиденции Путина

Песков счел исчерпывающим комментарий Минобороны РФ по ситуации в украинском Кременчуге

Pinterest оштрафован на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Адвокат журналиста Сафронова стал фигурантом уголовного дела о фейках про армию

Адвокат журналиста Сафронова стал фигурантом уголовного дела о фейках про армию

Члены семьи Байдена попали в "стоп-лист" российского МИД

В Думе отложили рассмотрение поправок о службе по контракту для выпускников

В Думе отложили рассмотрение поправок о службе по контракту для выпускников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });