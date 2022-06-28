Закрытые южные аэропорты получат за март-апрель 43% выделяемых РФ субсидий

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Росавиация подвела итоги отбора получателей субсидий среди 11 аэропортов юга и центральной части РФ, которые закрыты с 24 февраля из-за событий на Украине.

По итогам отбора всем аэропортам будет выделено 1,285 млрд руб., следует из опубликованного Росавиацией протокола. Средства пойдут на возмещение операционных расходов за март-апрель, уточнил "Интерфаксу" представитель ведомства.

В рамках проведенного отбора распределялись фактически выделенные Росавиации 1,5 млрд руб. При этом всего на эти цели по решению правительства будет направлено более 3 млрд руб. Таким образом, было распределено около 43% от всей предполагаемой поддержки.

Самую крупную сумму получит аэропорт Симферополя (436 млн руб.), на втором месте - аэропорт Ростова (297 млн руб.), на третьем - Краснодара (259 млн руб.), следует из протокола.

"Государственная поддержка направлена на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов, в первую очередь, на оплату труда персонала. Выплаты субсидии будут осуществлены в июле 2022 года", - говорится в сообщении Росавиации.

Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.