Сотрудник иркутской колонии и двое осужденных погибли на очистных сооружениях

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Обстоятельства гибели трех человек на участке колонии-поселения №40 выясняют в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ФСИН по региону во вторник.

"Утром 28 июня в ходе хозяйственных работ на очистных сооружениях участка колонии-поселения ИК-40 (поселок Бозой Эхирит-Булагатского района) погибли сотрудник учреждения и двое осужденных, задействованных в работах", - говорится в сообщении.

Для проведения служебной проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего в исправительное учреждение выехала группа сотрудников областного главка ФСИН.

На месте происшествия работают следователи СК, сотрудники прокуратуры и госинспекции труда.