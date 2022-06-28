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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Члены семьи Байдена попали в "стоп-лист" российского МИД

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Москва внесла в санкционные списки против США фамилии ещё 25 человек, туда, в частности, вошли члены семьи американского президента Джо Байдена, сообщили в МИД РФ.

"В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в "стоп-лист" вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы "Макфол-Ермак", которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи Президента Джо Байдена", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В список, в частности, попали супруга и дочь президента США Джилл и Эшли Байден.

Общее число подпавших под санкции граждан США достигло 1048 человек.

МИД США Джо Байден
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