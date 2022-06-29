Зампостпреда РФ при ООН заявил, что РФ не наносила ударов по гражданским объектам Украины

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заверил членов СБ Всемирной организации, что ВС РФ в ходе специальной военной операции не наносит ударов по гражданским объектам на Украине.

"Как бы вы вопреки фактам не утверждали обратное, мы ударов по гражданским и мирным объектам не наносили и не наносим", - заявил Полянский в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, Киев от запада "хочет лишь поддержки деньгами и оружием".

"При этом вы должны понимать, что поставки последнего, как мы вас самого начала предупреждали, были и остаются для нас военными целями, как и наемники из ваших государств. И объекты, где эти наемники размещаются или оружие складируется, также становятся законными военными целями", - отметил российский дипломат.

Он заверил коллег в СБ ООН, что РФ не наносила удар по торговому центру в Кременчуге.

"Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившими от США и европейских стран вооружениями и боеприпасами западного производства в районе Кременчугского завода дорожных машин", - сказал Полянский.

Он также сказал, что "киевский режим целенаправленно складирует вооружения в самом центре городов, по соседству с жилыми районами, подвергая опасности население и превращая его в живой щит".

Ранее зампостпреда США при ООН Ричард Миллс в ходе заседания выразил соболезнования президенту и народу Украины в связи с инцидентом в Кременчуге и предположил, что за него несет ответственность РФ.

"Думаю, представитель России постарается снять с себя ответственность и переложить вину на других за эту трагедию, но не удастся обмануть присутствующих", - предположил Миллс.

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что его страна "самым решительным образом осуждает удар по торговому центру".

Замгенсека по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала расследовать инцидент в Кременчуге.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе высокоточным оружием по складу боеприпасов из США и Европы, расположенному в районе Кременчугского завода дорожных машин, их детонация привела к пожару в расположенном рядом торговом центре.

"27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин", - заявил во вторник официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

По его словам, боеприпасы были предназначены для снабжения украинских военных в Донбассе.

"Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - добавил Конашенков.