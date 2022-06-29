Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Десятки жителей Приморья покинули дома из-за подтоплений после ливней

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Прошедшие в Приморье ливни подтопили жилые дома, дворы и дороги, несколько десятков жителей покинули подтопленное жилье, разместившись у родственников и в пункте временного размещения, сообщило в среду краевое министерство по делам ГО и ЧС.

"В Партизанском муниципальном районе введен режим ЧС в связи с подтоплением домов и придомовых территорий", - говорится в сообщении.

Здесь подтоплены дома и придомовые территории в поселке Волчанец, селах Екатериновка, Владимиро-Александровское, а также территория исправительной колонии N22. Остаются подтопленными 18 домов частного сектора, где проживают 75 человек. Все они размещены у родственников.

Во Владивостоке после дождей подтопило многоквартирный дом на ул. Нефтеветка, где прописано 90 человек. Одна семья из пяти человек, в том числе двое детей, эвакуирована и размещена в пункт временного размещения. На сегодняшний день вода сошла.

В Пожарском районе на территории села Олон подтоплено семь придомовых территорий, жильцы от эвакуации отказались, находятся в своих квартирах, ожидают спада воды.

В некоторых районах Приморья отмечаются переливы через дорожное полотно.

Закрыт проезд в Пожарском районе на 9 км автодороги Красный Яр-Ясенево, там образовался перелив длиной 20 метров. Отрезанными от большой земли оказались село Олон и Красный Яр. В селах есть запас продуктов и топлива.

В среду в южной и юго-восточной части края продолжатся небольшие дожди. На реках ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,0 м. На севере центральных районов, в верховьях рек при сильных дождях возможен выход воды из берегов с подтоплением придомовых территорий.

В 19 муниципальных образованиях края силы и средства переведены в режим повышенной готовности.

Сформированы аварийно-восстановительные бригады для ликвидации аварийных ситуаций на объектах. Во всех муниципальных образованиях работают оперативные штабы. Сил и средств для ликвидации последствий ливней достаточно, отмечают местные власти.

Приморский край Волчанец
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дипломатическое противостояние

Генконсульство Греции в Москве до 4 июля не будет оформлять визы

Что произошло за день: вторник, 28 июня

Почти все иностранные фармкомпании прервали испытания препаратов в России

Почти все иностранные фармкомпании прервали испытания препаратов в России

Под санкции США попали Анатолий Сердюков и Тина Канделаки

Под санкции США попали Анатолий Сердюков и Тина Канделаки

Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта

Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта

Уход Юмашева с поста советника президента РФ объяснили состоянием его здоровья

Суд в Москве оштрафовал Internet Archive за страницы о "коктейле Молотова"

Путин подписал закон о льготах по ОСАГО для автовладельцев с Украины

Госдума приняла закон об индексации на 10% с 1 июня военных пенсий

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });