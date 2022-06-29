Десятки жителей Приморья покинули дома из-за подтоплений после ливней

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Прошедшие в Приморье ливни подтопили жилые дома, дворы и дороги, несколько десятков жителей покинули подтопленное жилье, разместившись у родственников и в пункте временного размещения, сообщило в среду краевое министерство по делам ГО и ЧС.

"В Партизанском муниципальном районе введен режим ЧС в связи с подтоплением домов и придомовых территорий", - говорится в сообщении.

Здесь подтоплены дома и придомовые территории в поселке Волчанец, селах Екатериновка, Владимиро-Александровское, а также территория исправительной колонии N22. Остаются подтопленными 18 домов частного сектора, где проживают 75 человек. Все они размещены у родственников.

Во Владивостоке после дождей подтопило многоквартирный дом на ул. Нефтеветка, где прописано 90 человек. Одна семья из пяти человек, в том числе двое детей, эвакуирована и размещена в пункт временного размещения. На сегодняшний день вода сошла.

В Пожарском районе на территории села Олон подтоплено семь придомовых территорий, жильцы от эвакуации отказались, находятся в своих квартирах, ожидают спада воды.

В некоторых районах Приморья отмечаются переливы через дорожное полотно.

Закрыт проезд в Пожарском районе на 9 км автодороги Красный Яр-Ясенево, там образовался перелив длиной 20 метров. Отрезанными от большой земли оказались село Олон и Красный Яр. В селах есть запас продуктов и топлива.

В среду в южной и юго-восточной части края продолжатся небольшие дожди. На реках ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,0 м. На севере центральных районов, в верховьях рек при сильных дождях возможен выход воды из берегов с подтоплением придомовых территорий.

В 19 муниципальных образованиях края силы и средства переведены в режим повышенной готовности.

Сформированы аварийно-восстановительные бригады для ликвидации аварийных ситуаций на объектах. Во всех муниципальных образованиях работают оперативные штабы. Сил и средств для ликвидации последствий ливней достаточно, отмечают местные власти.