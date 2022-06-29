Москву не уведомляли официально о задержании властями США танкера с нефтепродуктами РФ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Москву не уведомляли о задержании США танкера с российскими нефтепродуктами, который следовал в Новый Орлеан, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет. Это коммерческие вопросы. По мидовской линии я не видел никаких официальных уведомлений, возможно, судовладелец, я исхожу из того, что судовладелец полностью в курсе, и те операторы, которые могут к этому быть причастны", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но я хотел бы подчеркнуть, что в нынешних условиях от американской стороны можно ожидать чего угодно, и здесь лучше проявлять повышенную бдительность, прежде чем действовать по привычным схемам. Ничего, что раньше составляло понятие неприкосновенность частной собственности, защиту тех или иных активов иммунитетами, ничего этого больше нет в помине, и политика США - это вызывающая отрицание основ частной собственности и необходимости принятия тех или иных судебных, арбитражных решений, прежде чем подобные посягательства могут быть осуществлены", - сказал замминистра.

Он подчеркнул: "Теперь все в этой сфере подчинено политической и геополитической конъюнктуре, Россия назначена противником, и вся система правоохранительная, таможенная, силовая, какая угодно, Соединенных Штатов, обслуживает этот геополитический заказ. Нашим экономоператорам надо это хорошо понимать, осознать, что мы живем в новой реальности и стараться действовать так, чтобы не подвергать себя ненужным рискам".