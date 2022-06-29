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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Четверых детей изъяли из кубанской семьи после прокурорской проверки

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против многодетного отца в Отрадненском районе Краснодарского края после прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"Установлено, что 57-летний местный житель, являясь отцом четверых несовершеннолетних детей, систематически не исполнял родительские обязанности, злоупотреблял спиртными напитками, применял насилие в отношении них. В июне 2022 года в целях наказания мужчина связывал веревками дочерей 12 и 14 лет. Мать с детьми из страха перед мужчиной ночевали в помещении для скота", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возраст детей – от 9 до 14 лет. В настоящее время несовершеннолетние помещены в учреждения социальной защиты.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в министерство труда и социального развития Краснодарского края, а также главе муниципалитета. Уголовное дело квалифицировано по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Краснодарский край
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