СКР намерен установить обстоятельства гибели жителей Купянска Харьковской области

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российские следователи расследуют данные о пытках и убийствах жителей Купянска, совершенных, возможно, украинскими военными, сообщает в понедельник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в социальных сетях "бывший командир нацбатальона "Азов" (террористическая организация запрещена на территории России Верховным судом РФ) Максим Жорин опубликовал кадры с телами убитых мирных жителей со связанными руками в городе Купянске Харьковской области, утверждая, что к их убийству причастны российские военнослужащие".

"Однако аудитория обращает внимание на обстановку в кадре. Она свидетельствует о том, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем ВСУ. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что следователи СКР "примут меры к установлению обстоятельств гибели мирных граждан, а также всех лиц, причастных к их пыткам и убийствам, для привлечения к уголовной ответственности".