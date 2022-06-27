Песков сообщил о максимальном усилении мер антитеррористической безопасности в РФ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Антитеррористические меры безопасности в России максимально усилены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на публикации СМИ с цитатами руководителя Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова, пригрозившего терактами и диверсиями в России. У представителя Кремля поинтересовались, будут ли после этого усилены меры антитеррористической безопасности в стране.

"Они и так максимально усилены", - отреагировал Песков.

Он переадресовал в силовые ведомства России вопрос о возможном дальнейшем усилении этих мер.