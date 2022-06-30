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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В Думу внесен проект о спецмерах в экономике при силовых операциях за пределами РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму правительством РФ внесен проект закона о праве правительства РФ вводить специальные меры в сфере экономики в целях обеспечения проведения Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ.

Соответствующий проект закона (№155680-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Специальные меры могут, в том числе предусматривать: проведение мероприятий, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями, порядок их финансирования и материально-технического обеспечения.

Кроме того, к числу таких мер относится временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов; разбронирование материальных ценностей государственного резерва, указывается в проекте закона.

Госдума
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