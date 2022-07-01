Путин заявил, что действия Запада подталкивают Москву и Минск к ускорению интеграции

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Внешнее беспрецедентное давление на Россию и Белоруссию подталкивает их к ускорению объединительных процессов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого "коллективного Запада" подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы", - сказал Путин в обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.

Также в своем обращении российский лидер подчеркнул, что Москва и Минск будут развивать сотрудничество по поставкам удобрений и продовольствия на мировые рынки.

"В ходе недавней встречи с Александром Григорьевичем (Лукашенко) в Санкт-Петербурге мы подробно обсудили этот вопрос, в том числе условились задействовать для экспорта белорусских товаров на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике", - отметил президент РФ.

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