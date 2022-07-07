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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Лукашенко призвал к максимальной интеграции с РФ при сохранении суверенитета Белоруссии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сохраняя свой суверенитет, Белоруссии необходимо сделать максимум по кооперации с Россией, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Сохраняя суверенитет, независимость, мы должны сделать максимум по кооперации в экономике, по нашему единству, единению. Все сделать для того, чтобы никто не мог бросить камень в нас, что мы не решили какие-то вопросы во взаимоотношениях с Россией", - сказал Лукашенко на встрече с председателем нижней палаты белорусского парламента Владимиром Андрейченко в четверг в Минске. Его слова приводит пресс-служба президента.

По его словам, сейчас в Белоруссии "очень активизировались по работе на российском направлении".

"Суверенитет, независимость - это святое. Интересы белорусского народа", - подчеркнул в связи с этим Лукашенко.

Но, по его словам, "надо понимать, что у России глобальные интересы". "У них тоже соответствующие взгляды на развитие Беларуси. И это правильно. Сегодня уже все поняли, что такое Беларусь для России и Россия для Беларуси. В этом плане нам тоже придется активизироваться", - заявил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко Белоруссия
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