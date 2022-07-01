Минстрой выступил против исключения однокомнатных квартир из льготных ипотечных программ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минстрой не рассматривает вопрос об исключении из ипотечных программ с господдержкой однокомнатных квартир и студий и не поддерживает эту идею, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Минстрой России не поддерживает предложения Счетной палаты об исключении студий и однокомнатных квартир из всех программ ипотечного кредитования с господдержкой. Корректировки программы льготной ипотеки в части введения каких-либо ограничений на приобретение малометражного жилья в настоящее время не рассматриваются", - говорится в сообщении.

Министерство подобные инициативы не поддерживает, уточнили в ведомстве. Такие ограничения снизят доступность жилья, поскольку покупка квартир большей площади предполагает более высокий первоначальный взнос и ежемесячный платеж. Это может сделать ипотеку недоступной для целого ряда заемщиков.

"Реализация программы льготной ипотеки будет продолжена без изменений в части параметров приобретаемого жилья", - говорится в заявлении министерства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Счетная палата России предложила исключить студии и однокомнатные квартиры из всех льготных ипотечных программ из-за того, что государство не должно поддерживать приобретение некомфортного жилья.