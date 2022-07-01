В Красноярске случился пожар в мэрии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В здании администрации Красноярске днем в пятницу случился пожар, его потушили, никто не пострадал, сообщили в краевом управлении МЧС.

Сигнал о возгорании поступил пожарным в 15:10 по местному времени (11:10 по Москве).

Горело техническое помещений на шестом этаже здания. До прибытия пожарных из мэрии вышли 796 человек.

В 15:37 возгорание локализовали на площади 6 квадратных метров. В 16:54 (12:54 по московскому времени) пожар полностью потушили.

На тушение пожара всего привлекалось 69 человек, 21 единица техники, из них от МЧС России 59 человек, 19 единиц техники.