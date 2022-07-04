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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

Прыгающую как дельфин акулу засняли у берегов Приморья

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акулу, выпрыгивающую из воды, как дельфин, зафиксировали в 40 метрах от берега острова Русский в Приморском крае. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Тихоокеанского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ТИНРО).

Начальник отдела международного научно-технического сотрудничества ТИНРО Олег Катугин сфотографировал двухметровую хищницу неподалеку от популярных мест отдыха, рядом с мысом Вятлина. По имеющимся данным, это тихоокеанская сельдевая акула.

"Сначала на поверхности моря возникли буруны, было видно, что довольно крупное животное, издали похожее на дельфина, регулярно выпрыгивает из воды. Во время одного из таких прыжков животное удалось заснять. Оказалось, что на кадрах не дельфин, а средних размеров акула", - говорится в сообщении.

Специалисты ТИНРО отмечают, что обычно эти хищники появляются у берегов Приморья в мае, когда к берегу подходят тихоокеанские лососи. К началу июля рыба заходит на нерест в реки, а сельдевые акулы курсируют у берега и питаются другими видами рыб.

"Возможно, эта акула подошла близко к берегу за лобаном и пиленгасом – стаи этих видов кефалевых сейчас перемещаются в непосредственной близости у берега, где активно питаются скальными обрастаниями (водорослями)", - добавили в ТИНРО.

Вероятно, акулу застали именно в момент охоты, что и объясняет необычные для этого вида прыжки.

Приморский край
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