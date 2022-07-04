Песков заявил, что Путин в этот раз не будет поздравлять Байдена с Днем независимости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на этот раз не будет посылать руководству США поздравление с Днем независимости, так как этот год стал кульминацией недружественной политики Вашингтона в отношении РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"Это связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов. Поэтому в этих условиях вряд ли можно считать целесообразным направление такого поздравительного послания", - пояснил он.

День независимости США отмечается 4 июля.