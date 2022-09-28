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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Lego сократила полугодовую чистую прибыль на 2,7% при росте выручки

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Датский производитель игрушек Lego A/S, один из крупнейших в мире, по итогам первого полугодия 2022 года сократил чистую прибыль на 2,7% - до 6,15 млрд датских крон ($793 млн) по сравнению с 6,32 млрд крон за аналогичный период годом ранее.

Компания отметила, что показатель совпал с "экстраординарными результатами" 2021 года.

Выручка выросла на 17,1% за счет сильного спроса и достигла 26,99 млрд крон против 23,04 млрд крон годом ранее.

Существенное повышение доходов позволило компании нивелировать рост расходов на сырье, энергоресурсы и транспортные услуги. В результате чего операционная прибыль Lego практически не изменилась и составила 7,9 млрд крон по сравнению с 8 млрд крон в январе-июне 2021 года.

Компания с начала текущего года открыла 66 магазинов, включая 46 в Китае. В результате общее их количество достигло 833, в том числе 349 в КНР. В сообщении отмечается, что все магазины в России были закрыты.

Lego, которая в этом году отмечает 90-летие, также подтвердила планы по открытию к 2025 году двух фабрик - в США и Вьетнаме.

Lego Дания Китай
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