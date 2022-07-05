Во Владивостоке был побит температурный рекорд 30-летней давности

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Температурный рекорд зарегистрировали специалисты Примгидромета во Владивостоке в минувший понедельник.

"4 июля во Владивостоке установлен новый температурный рекорд на этот день, воздух в городе прогрелся до +28,6 градусов. Последний раз такая жара 4 июля отмечалась в 1992 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки +27,9", - сообщила пресс-служба Примгидромета.

Абсолютный максимум июля составляет +33,6 градуса и был отмечен в 1958 году.