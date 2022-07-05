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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Песков опроверг информацию западных СМИ об отказе Си Цзиньпина посетить РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение президента РФ Владимира Путина.

"Нет, это не так. Это полностью не соответствует действительности", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Дело в том, что определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, к этому нужно с пониманием относиться. Есть действующие приглашения и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию. По мере того, как все ослабления ковидных ограничений позволят, конечно, визиты будут осуществлены", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Китай Си Цзиньпин
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