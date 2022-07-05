Песков заявил о незаконности возможного использования ЗВР России в интересах Украины

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Использование замороженных золотовалютных резервов (ЗВР) РФ на восстановление Украины было бы абсолютно незаконным, Москва категорически против, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные действия были бы, конечно, абсолютно незаконными, они противоречили бы всем нормам и правилам международных законов и Россия выступала бы категорически против этого", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Конечно, мы анализируем те меры, которые могут быть эффективными в плане урегулирования этой незаконной ситуации", - отметил он.

Так Песков прокомментировал звучащие в Киеве и в некоторых странах Запада призывы использовать замороженные золотовалютные резервы РФ на восстановление Украины.