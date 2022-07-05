Принят закон о государственной базе данных экстремистских материалов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании государственного информационного банка данных экстремистских материалов.

Предполагается, что такая база будет создана для "обеспечения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организации профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение".

Вести систему будет Минюст, он же определит порядок использования банка данных. В министерство будут направляться информационные материалы, которые суд признает экстремистскими. В целях ведения единого реестра федеральному органу государственной регистрации предоставляются сведения МВД, Росфинмониторингом, ФНС, Пенсионным фондом РФ и органами прокуратуры.

Кроме того, этот закон предусматривает, что федеральный орган государственной регистрации будет вести единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, чтобы по обращениям избиркомов проверять сведения кандидатов о себе.

Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом лице, являвшемся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастность которого к деятельности экстремистской или террористической организации установлена вступившим в законную силу решением суда.