Госдума приняла закон о запрете школам нагружать учителей лишней отчетностью

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который на федеральном уровне ограничит бюрократическую нагрузку на школьных учителей, связанную с заполнением различных документов, форм и отчетов.

Закон предполагает, что Минпросвещения установит типовой перечень учебно-методической и другой документации, которую ведут педагоги российских школ. Ведомство также должно будет разработать требования к тому, как эта документация должна выглядеть. Подготовку документов, которые будут выходить за рамки этого типового перечня, администрация школы не сможет перекладывать на плечи учительского состава. Соответствующие поправки предлагаются в профильный для отрасли закон "Об образовании в РФ".

Согласно пояснительной записке, по результатам социологических опросов, учителя заполняют 49 видов документов и отчетов, и 67% опрошенных педагогов называют эту отчетность нерешенной проблемой.

Авторы документа со ссылкой на исследование отмечают, что российская система образования является одной из самых забюрократизированных в мире - учитель трудится свыше 46 часов в неделю, при этом на заполнение отчетов и планов, подготовку к урокам уходит более 15 часов. Основная причина, констатируют инициаторы проекта, заключается в отсутствии законодательного ограничения на запрос учебно-методической и иной документации у учителя.

Законодательная инициатива внесена членами партии "Единая Россия", в том числе секретарем генсовета партии, сенатором Андреем Турчаком и главой профильного комитета Госдумы Ольгой Казаковой.

Тема лишней отчетности, которую приходится заполнять учителям, неоднократно поднималась педагогами и общественниками как одна из самых острых проблем школьного образования наряду с такими вопросами, как неравномерная учебная нагрузка и особенности расчета заработной платы в регионах.