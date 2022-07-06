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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Володин заявил, что США должны компенсировать другим странам убытки от COVID

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - США должны компенсировать другим государствам убытки, понесеннные в результате пандемии коронавируса, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены. Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки", - написал Володин в своём телеграм-канале в среду.

Володин также приводит заявление американского учёного, обвинившего США в распространении пандемии коронавируса.

Вячеслав Володин США коронавирус
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