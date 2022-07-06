Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Россельхознадзор заявил, что налаживаются поставки импортных ветпрепаратов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В настоящее время наблюдаются некоторые сложности с поставками отдельных наименований импортных ветеринарных препаратов для домашних животных, сообщил Россельхознадзор. Сложности связаны с нарушением логистических связей, прорабатываются альтернативные маршруты ввоза.

Поставки импортных ветеринарных препаратов, в том числе производства США и европейских стран, постепенно налаживаются. Спад поставок отмечался только в марте-апреле 2022 года.

Ведомство подчеркивает, что ограничения на поставки ветеринарных препаратов не вводились.

При этом по востребованным наименованиям лекарственных средств для ветеринарного применения существуют аналоги отечественного производства, отметил Россельхознадзор.

В конце июня Россельхознадзор провел совещание с Ассоциацией ветеринарных фармацевтических производителей АВФАРМ и российскими представителями крупных зарубежных производителей иммунобиологических и фармакологических лекарственных препаратов для ветеринарного применения (ООО "Зоэтис", ООО "Эланко Рус", ООО "Интервет" и ООО "Берингер Ингельхайм"). Представители компаний подтвердили готовность к дальнейшим поставкам в РФ всего перечня лекарственных препаратов, имеющегося в портфелях экспортеров.

По данным ФГИС "Ветис", объем ввоза в Россию лекарственных ветпрепаратов с начала 2022 года имеет тенденцию к увеличению, отметил Россельхознадзор. За первое полугодие в РФ было ввезено 4 131,57 тонны антибиотиков и 10 015 582,63 тыс. доз вакцин (за аналогичный период прошлого года было ввезено 3 431,84 тонны антибиотиков и 9 829 071,99 тыс. доз вакцин).

Также растет российское производство: по данным на 1 июля, с начала года было выпущено 107 037 386 упаковок ветеринарных препаратов против 81 781 146 упаковок годом ранее.

Россельхознадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

МВД подтвердило задержание в Петербурге высокопоставленных полицейских

МВД подтвердило задержание в Петербурге высокопоставленных полицейских

Лавров назвал ложью заявления о том, что РФ сама обстреливает свои города

Что случилось этой ночью: среда, 6 июля

Что произошло за день: вторник, 5 июля

В России фактически отменили репатриацию валютной выручки

В России фактически отменили репатриацию валютной выручки

Резидентам России запретили выводить за рубеж доходы от дивидендов

Указ Путина закрепил возможность выпуска "замещающих" облигаций заемщиками из России

Найдено тело второго пропавшего горняка в кузбасской шахте "Распадская-Коксовая"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });