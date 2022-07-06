Госдума приняла закон о поддержке волонтеров при ликвидации ЧС и пожаров

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий поддержку добровольцев, помогающих в устранении последствий ЧС и пожаров.

"Целесообразно включить содействие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ в число целей добровольческой (волонтерской) деятельности", - говорится в пояснительной записке к закону.

"В результате предлагаемых изменений организации, действующие на вышеуказанных направлениях, смогут воспользоваться мерами поддержки, установленными на федеральном, региональном и местном уровне в соответствии со 135-ФЗ, что будет способствовать активизации общественной инициативы в данных областях", - говорится в документе.

Закон был внесен депутатами Анатолием Выборным, Василием Пискаревым, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым (все - "Единая Россия").