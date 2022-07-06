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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Дума окончательно одобрила засекречивание сведений о размере золотого запаса РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, относящий к сведениям, которые могут составлять государственную тайну, сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ.

Документ (N140807-8) был внесен в парламент 10 июня.

Поправки внесены в статью 7 закона "О государственной тайне", в которой прописываются сведения, которые не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Сейчас это - среди прочего - сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ. Принятый закон убирает эту норму.

По состоянию на начало февраля объем запасов монетарного золота в составе международных резервов РФ составлял 73,9 млн унций (почти 2,3 тыс. тонн). С тех пор Банк России перестал раскрывать эти данные.

Закон вступит в силу со дня опубликования.

По-прежнему не будут подлежать отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения: о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан; о состоянии здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям; о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; о состоянии здоровья высших должностных лиц РФ; о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами; экологическая информация.

Госдума
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