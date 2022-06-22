Закон об отнесении к гостайне данных о размере золотого запаса страны прошел I чтение

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении правительственный законопроект, который относит к сведениям, которые могут составлять государственную тайну, сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ.

Поправки планируется принять в статью 7 закона "О государственной тайне", в которой прописываются сведения, которые не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Сейчас это - среди прочего - сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ. Принятый в первом чтении законопроект убирает эту норму.

По состоянию на начало февраля объем запасов монетарного золота в составе международных резервов РФ составлял 73,9 млн унций (почти 2,3 тыс. тонн). С тех пор Банк России перестал раскрывать эти данные.

Закон вступит в силу со дня опубликования.

По-прежнему не будут подлежать отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения: о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан; о состоянии здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям; о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; о состоянии здоровья высших должностных лиц РФ; о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами; экологическая информация.