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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

На Урале создатель жульнических программ приговорен к ограничению свободы

Осужденный придумал программы, дающие преимущества в играх World of Tanks и World of Warships

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал горожанина виновным в создании и распространении вредоносных компьютерных программ, обеспечивающих преимущество в известных видеоиграх, и приговорил его к ограничению свободы.

"Суд назначил виновному наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы с возложением ряда обязанностей", - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что с февраля 2013 года по июль 2020 года осужденный создал компьютерные программы, которые обеспечивали преимущество для пользователей в играх, а именно - в командной многопользовательской онлайн-игре, посвященной бронированным машинам середины 20 века, а также в онлайн-игре в жанре симулятора морских сражений.

Осужденный признал вину. Ему вменили ч. 2 ст. 273 УК (создание, распространение или использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной модификации компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности).

По информации СМИ, это первый в России приговор за киберпреступление в данной индустрии. Речь идет об играх World of Tanks и World of Warships.

Екатеринбург Верх-Исетский суд прокуратура Свердловской области World of Tanks World of Warships.
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