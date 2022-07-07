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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Участок автодороги размыло на Камчатке из-за паводка

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Дорогу размыло в Усть-Камчатском районе между селами Майское и Козыревск, движение автотранспорта ограничено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Камчатского края в четверг.

"На Камчатке частично размыто дорожное полотно между селом Майским и поселком Козыревск в районе 207 километра автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, движение автотранспорта на аварийном участке осуществляется по одной полосе. На месте подмыва выставлены временные ограждения и автодорожные знаки о сужении дороги и ограничении скорости движения.

Размыв дороги произошел из-за паводковых явлений, пояснили в "Камчатуправтодоре".

В соцсетях и в местных СМИ размещены фотографии с аварийного участка, на которых видно, что он затоплен, а часть дорожного полотна обвалилась.

Камчатка МЧС
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