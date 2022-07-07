Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на 8 июля - в регионе ожидаются сильные дожди, сообщает в четверг пресс-служба Примгидромета.

"В связи с влиянием активных фронтальных разделов, ночью и днем 8 июля в южных и западных районах Приморского края ожидаются сильные дожди (15-40 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении.

Во Владивостоке также будет сильный дождь, за более чем 12 часов выпадет около 50 мм осадков.

На реках в западных и южных районах Приморья начнутся резкие подъемы уровней воды - на 0,5-1,5 м. На малых реках этот показатель может вырасти до 2,2 м, а вода может выйти из низких берегов. Есть угроза подтопления заниженных участков рельефа, сельскохозяйственных земель и дорог.